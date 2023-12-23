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İstanbul'da iş insanına kanlı infaz: 1 ölü

İstanbul'da iş insanına kanlı infaz: 1 ölü Pendik’te bir şahıs, iddiaya göre, 1 haftadır takip ettiği iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı. İş insanı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan şahıs kaçarak uzaklaştı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.