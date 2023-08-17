İstanbul'da iş makinesi su borusunu patlatınca inşaat sular içine kaldı Ataşehir ilçesinde bulunan bir inşaatın temel açma işlemi yapıldığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı. Göle dönen inşaat alanında çalışma başlatıldı.

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DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında ise beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, temel açma işlemi yapan iş makinesi, İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.

2 metrelik alan göle döndü

Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel, su ile dolup göle döndü.

Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı.

Çalışma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri gelip, çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışması sürüyor.