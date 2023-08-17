DHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmaları sırasında ise beklenmedik bir kaza meydana geldi.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda, temel açma işlemi yapan iş makinesi, İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.
2 metrelik alan göle döndü
Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel, su ile dolup göle döndü.
Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı.
Çalışma başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri gelip, çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışması sürüyor.