İstanbul’da, iş vaadi verip iç çamaşırlı fotoğraflar istedi

Kabin memuru olmak için iş arayan B.E. isimli genç kıza iş vaadi verip iç çamaşırlı fotoğraflar isteyen U.Ç., 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da ikamet eden ve özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan B.E. (21) isimli bir genç kız, iş aradığı sırada arkadaşı vasıtası ile UÇ. (26) isimli şahısla tanıştı.

Kendisini kabin memuru olarak tanıtan U.Ç., B.E.’ye iş başvurusu noktasında yardımcı olabileceğini söyledi.

U.Ç., iş başvurusu için vücut kitle indeksinin hesaplanması gerektiğini, bunun için ise iç çamaşırları ile çekilmiş fotoğrafların gerektiğini söyledi.

Bu şekilde çalışmaya uygun olup olmadığının belirleneceğini söyleyen U.Ç., B.E.’nin teklifi reddetmesine rağmen ısrarla video ve fotoğraf istemeye devam etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

U.Ç.’nin aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, U.Ç. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini ifade etti.

“KABİN MEMURLUĞU SINAVINA GİRMİŞTİM”

U.Ç.’nin kendisini defalarca aradığını ancak cevap vermediğini söyleyen B.E., “Şikayetçiyim, cezalandırılsın.” ifadelerini kullandı.

Sanık U.Ç. savunmasında, “Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim." dedi.

“GÖZ KARARIM İLE KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM”

Mahkeme hakimi sanığa, “Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?” diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sorunca U.Ç., “İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim.” savunmasını yaptı.

“BEN ECZACI KALFASIYIM”

U.Ç, “Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?” sorusuna ise, “Ben eczacı kalfasıyım. Hava yolu şirketinde çalışmıyorum.” cevabını verdi.

Sanık U.Ç. son sözünde, “Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum.” diyerek beraatini istedi.

Mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.’yi ‘cinsel taciz’ suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.