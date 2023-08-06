İstanbul'da iş yeri alevlere teslim oldu! Ekipler yangını kontrol altına aldı Bölgede bulunan ve henüz faaliyete geçmeyen bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki dükkanlara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Tahtakale Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde henüz faaliyete geçmediği öğrenilen tek katlı iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yandaki dükkanlara sıçradı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan dükkanın yakınındaki bina sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmalar sürüyor

Bazı çevre sakinleri dumandan etkilenirken dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Yangın tüplerini alıp gelene kadar ateş büyüdü"

Yangının çıktığı bölgede esnaf olan Ahmet Şahin, "Biz yan tarafta börekçiyiz. Yangın üst tarafta başladı, yangın tüplerini alıp gelene kadar ateş büyüdü yetişemedik. Sıcak bir rüzgâr var 5 dakika içinde hepsi yandı. Millet içeriden çıktı ateş daha sonra yayıldı." dedi.

"Bir tanesi bayağı etkilendi"

Yangının görgü tanıklarından Muhsin Ünlüsoy da, "Yangın köşede başladı 3-4 dakika içinde rüzgârın da etkisiyle duman altı oldu burası. İçeriden 7-8 çalışan personel çıktı. 3 iş yeri görünüyor ama bir tanesi bayağı etkilendi." diye konuştu.