İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlıPınar Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinden alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşlar, yangını fark edince durumu ihbar etti.

O sırada sebebi bilinmeyen yangın iş yerini adeta yuttu.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

GERÇEK KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

İşyeri sahibi yangın sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini kontrol edince şoke oldu.

1 şüphelinin önceden hazırladığı molotofu iş yerine atarak yangına sebep olduğu ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

"KİMSEYLE BİR HUSUMETİMİZ YOK"

İşyeri sahibi Hüseyin Kip, "Ben burayı devir alalı 15- 20 gün oldu. Kimseyle bir husumetimiz yok, telefon geldi, dükkanda yangın var dediler koşa koşa geldik.

Güvenlik kamerasına baktığımızda bir kişinin molotof attığını gördük. Bayağı bir zararımız var, içeride paketlerimiz vardı, plastik malzemeler vardı, yaklaşık 500 - 600 bin TL zararımız var" dedi.