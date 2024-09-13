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İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı

İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı Esenyurt'ta motosikletli kasklı şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi ve motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.