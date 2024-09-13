DHA
İstanbul Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde kasklı bir şüpheli, caddedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.
Aynı noktada zırhlı araçla denetim yapan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı.
KURŞUNLAR İSABET ETMEDİ
Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı.
Saldırının hedefindeki iş yerinin kapalı olduğu ve kurşunların iş yerine isabet etmediği belirlendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi.
Olay anının başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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