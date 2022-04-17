İstanbul'da işçi, asansör kapısı ve duvar arasında can verdi

Asansör bakımı için çalışmaya başlayan 3 işçiden 2'si, asansörün birden hareket edince kaçmaya başladı. Kurtulamayan 1 kişi, asansör ve duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'deki AVM'de 3 teknik servis elemanı asansör bakımı yapmaya koyuldu.

10.30'da başlayan çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle asansör birden hareket etti.

İşçilerden biri asansör kapısı ve duvar arasında sıkıştı

Bu sırada işçilerden ikisi kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı.

Olay anında can verdi

Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Karagöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

İşçilerin ifadeleri alınacak

Kendilerini dışarı atarak kurtulduklarını söyleyen 2 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.















