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İstanbul'da işçiyi aracın kasasında taşıdılar

İstanbul'da işçiyi aracın kasasında taşıdılar

İBB'ye ait hizmet aracının kasasındaki boyaların üzerinde taşınan bir işçinin seyir halinde olduğu anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.