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    İstanbul'da işçiyi aracın kasasında taşıdılar

    İBB'ye ait hizmet aracının kasasındaki boyaların üzerinde taşınan bir işçinin seyir halinde olduğu anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 11:57
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    İstanbul'da işçiyi aracın kasasında taşıdılar

    İstanbul’da yol boyama ve bakım işlemleri için kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediye’sine (İBB) ait hizmet aracındaki görüntü, şaşkınlık yarattı.

    Bir işçi, İBB'ye ait bir aracın kasa kısmında bulunan boyaların üzerinde yatırılarak seyahat ettirildi.

    BOYALARIN ÜZERİNDE TAŞINDI

    Arnavutköy’den başlayan ve kilometrelerce devam eden yolculuk, arkadan ilerleyen bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde, aracın sinyal kullanmadan şerit ihlali yaptığı anlar da görüldü.

    İstanbul da işçiyi aracın kasasında taşıdılar #1

    İstanbul da işçiyi aracın kasasında taşıdılar #2


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