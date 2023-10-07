İstanbul'da ışık ihlali kazaya neden oldu Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, bir başka araca çarptı. Yaşanan olay sonucunda iki kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İstanbul Sancaktepe'de ışık ihlali kazaya neden oldu... Sancaktepe Safa Mahallesi Atatürk Caddesi'nden Keleşoğlu Caddesi'ne dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı. Karşı yönden gelen Durmuş Koç ise kırmızı ışıkta geçen sürücüyü fark ederek çarpmamak için manevra yaptı ve Şinasi Yanık kontrolündeki otomobile çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptı, kayıplara karıştı Kırmızı ışıkta ihlal yapan araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada Durmuş Koç ve Şinasi Yanık yaralandı. Polis ekipleri ışık ihlali yaparak kaçan sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.