Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da ısınmak için ateş yaktı... Kulübesi kül oldu!

İstanbul'da ısınmak için ateş yaktı... Kulübesi kül oldu! İnşaat bekçisinin ısınmak için yaktığı ateş, önce bekçi kulübesine ardından park halindeki araca sıçrarken, alev alev yanan kulübe ve hafif ticari araç küle döndü.