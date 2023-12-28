İHA
İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi’nde İSKİ'nin çalışması, kazaya neden oldu.
Yaptığı çalışma sonucu açtığı çukuru kapatmayan İSKİ nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.
Yaralanma olmadı
İSKİ ekipleri yolda çalışma yapıp, herhangi bir önlem almadan etrafı açık bir şekilde bıraktı.
İçinde yolcu bulunan ticari taksi sürücüsü bozuk yoldan geçtiği anda kaza meydana geldi.
Taksinin 2 hava yastığı açılırken, şans eseri bir yaralanma yaşanmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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