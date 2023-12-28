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İstanbul'da İSKİ'nin yol çalışması kaza getirdi!

İstanbul'da İSKİ'nin yol çalışması kaza getirdi! İSKİ ekiplerinin düzgün kapatmadığı rögar kapağı ve çukur kazaya neden olurken, şans eseri ise yaralanan olmadı.