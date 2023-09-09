İstanbul'da İSKİ'ye ait su borusu patladı: Gece 4'ten itibaren müdahale edilmedi Başakşehir'de bulunan park içerisindeki su borusu sabaha karşı patlayarak bölgeyi göle çevirdi. 12 saatten fazla süredir suyun boşa aktığını söyleyen vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi.

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İHA

CHP yönetimindeki illerde hizmette aksamalar son bulmuyor.

Bu kez sorunlar İstanbul'da baş gösterdi.

Özellikle son günlerde İSKİ sık sık eleştirilerin hedefinde...

Geceden beri müdahale edilmedi

Başakşehir'de bulunan Gölet Parkı’nın içinde İSKİ’ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı.

Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbarda bulundu.

Ancak buna rağmen müdahalede bulunulmadığı söylendi.

Göle dönünce tepkiler çoğaldı

Park içerisinde boşa akan yüzlerce su adeta göle döndü.

Yürüyen vatandaşlar ise suların üstünden atlamaya çalıştı.

Öte yandan baraj sularının azaldığı dönemde hasara uzun bir süre müdahale edilmemesi ise tepkilere yol açtı.

"Demek ki barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor"

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaş Yavuz İşdeger, "İSKİ'nin ana hattı patlıyor. Maalesef sabah 4'ten beri bu halde. Biz İSKİ'yi aradık. Sizi sıraya aldık dediler. Şu an da 1 ton suyumuz gitti. Demek ki barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor. Yine ziyan olacak." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)