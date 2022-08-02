İşten çıkarıldıktan sonra eski patronlarına ve çocuklarına ait fotoğrafları +18 sitelerde paylaştığı öne sürülen Havva Gülşen’in, şirket yöneticisinin Tuğçe Özant’ın evini kurşunladığı ileri sürüldü.

İstanbul’da, işten çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen Havva Gülşen (40) isimli şahsın, dün saat 21.40 sıralarında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın 4’üncü kattaki evini kurşunladığı iddia edildi.

DHA’nın haberine göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva Gülşen, Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı.

“Asıl saldırı bundan sonra başlıyor”

Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Gülşen, yine iddiaya göre Özant'a, “Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını.” şeklinde mesaj attı.

Mesajın üzerinden geçen yarım saatin ardından, Özant’ın evi kurşunlandı. Saldırıda yaralanan olmazken, mermi evin camına isabet etti.

“Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı”

Havva Gülşen'in yanlarında 2 ay çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra Gülşen'in defalarca kendisini tehdit ettiğini öne süren şirket yöneticisi Tuğçe Özant, şu ifadeleri kullandı:

“Dün bana tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında evime silahlı saldırı gerçekleşti. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerin söylediğine göre, yorgun bir kurşun olmadığını, bilerek hedef alındığı söyleniyor. Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı. Hedef alınmıştık. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi.

İstanbul'da işten çıkarılınca şantaj yapan kadının, şirket yöneticisinin evini kurşunladığı iddiası VİDEO



“Can sağlığımız tehlikede”

Savcılık kararıyla benim dosyamla ilgili yakalaması çıktı. Başka kararlar da alındı. Yaklaşık 30 mağdur kişi var. 30 kişinin çocukları da bu işinin içerisinde. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak hem de çocuklarımızın resimleri alınarak +18 yaş üstü sitelerde paylaşıyor. Can sağlığımız tehlikede.





“Hepimizle ayrı ayrı uğraşmaya devam ediyor”

Olayı gerçekleştiren kişinin Havva Gülşen olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı numaradan bizleri arıyor. Tehditleri devam ediyor. Yarım saat öncesinde böyle bir mesaj atıp yarım saat sonrasında böyle bir silahlı saldırı karşılaştık. Evet işten çıkarıldığı için, daha önce ki mağdurlarda aynı şekilde onlarda çalışıp işten çıkarıldığı için takıntılı hale getiriyor. Hepimizle ayrı ayrı uğraşmaya devam ediyor. Biz kendimizi düşünmüyorduk. Olayın içerisine çocuklarımız girene kadar 7 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların +18 yaş üstü sitelerde fotoğrafları olması, telefon numaraları olması, ev adreslerinin olması, bizim en can alıcı noktamız. Artık devlet büyüklerimizden destek istiyoruz.”





Ne olmuştu?

Havva Gülşen hakkında işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşarak itibar suikastı yaptığı iddiasıyla birden çok iş yeri sahibi, savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu. Bu şikayetlerden birine yönelik yürütülen soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanmış ve tutuksuz şüpheli Gülşen hakkında, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.