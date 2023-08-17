İstanbul'da itfaiye su takviye vanası patladı! Litrelerce su aktı Büyükçekmece'de sokak arasında bulunan itfaiye su takviye vanasının patlaması üzerine yüzlerce litre su yaklaşık bir saat boyunca boşuna aktı.

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İHA

Art arda gelen yüksek sıcak hava dalgaları, İstanbul'a su sağlayan barajlarda endişe verici su seviyesi düşüşlerine neden oldu.

Kent halkını su tasarrufuna yönlendiren yetkililer, barajlardaki suyun azalmasına karşı uyarılarını sıklaştırdı.

Ancak, su kaynaklarının korunmasına yeterince önem verilmiyor.

Su boşuna aktı

Kumburgaz semtinde, sokak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlayan itfaiye su takviye vanası, çevresine şaşkınlık ve endişe yarattı.

Patlamanın ardından vanadan yüzlerce litre su, yaklaşık bir saat boyunca adeta boşa aktı.

O anlar kaydedildi

Patlayan su takviye vanasından sızan suların boşa aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.