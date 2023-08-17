İHA
Art arda gelen yüksek sıcak hava dalgaları, İstanbul'a su sağlayan barajlarda endişe verici su seviyesi düşüşlerine neden oldu.
Kent halkını su tasarrufuna yönlendiren yetkililer, barajlardaki suyun azalmasına karşı uyarılarını sıklaştırdı.
Ancak, su kaynaklarının korunmasına yeterince önem verilmiyor.
Su boşuna aktı
Kumburgaz semtinde, sokak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlayan itfaiye su takviye vanası, çevresine şaşkınlık ve endişe yarattı.
Patlamanın ardından vanadan yüzlerce litre su, yaklaşık bir saat boyunca adeta boşa aktı.
O anlar kaydedildi
Patlayan su takviye vanasından sızan suların boşa aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.