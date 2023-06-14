DHA

ve döviz fiyatlarının arttığı şu günlerde, hemen hemen her gün sahteleri piyasaya sürülüyor.

Ancak dolandırıcılara kolluk kuvvetleri göz açtırmıyor...

Piyasaya süreceklerdi

İstanbul İl Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi.

İstanbul’da jandarma 300 kilo sahte külçe altın buldu
Sahte külçe altın

300 kilo sahte altın ele geçirildi

8 adrese yapılan operasyonda, 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.