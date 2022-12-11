İstanbul'da jandarmadan tarihi eser operasyonu; satamadan yakalandı

Yasadışı yollarla temin edilen Roma, Bizans ve islami dönemlere ait sikke ve takılardan oluşan 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere müşteri arayan şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz bir şüphelinin yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Şüphelinin Eyüpsultan'da yaşadığı belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eserlere müşteri arayışında olan şüpheliyi suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı.

Suçüstü yakalandı

Elindeki tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüpheli suçüstü yakalandı.

Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda; 2 bin 950 sikke, 392 obje, 8 ok ucu, 7 yüzük, 3 küpe ile 3 kemer tokası olmak üzere toplam 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi.

Eserler koruma altına alındı

Roma, Bizans ve islami dönemlere ait olduğu değerlendirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan M.Y. isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.











