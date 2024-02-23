İstanbul'da kablo hırsızları kamerada: 2 dakikada 50 bin TL'lik vurgun Plakasız araçla bir iş yerine gelen 8 şüpheli, dakikalar içerisinde 50 bin TL değerindeki kabloları çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçerken, hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da kablo hırsızları iş başında...

Avcılar ilçesinde sabah 06.30 sularında plakasız bir araçla şüpheliler, hırsızlık yapacakları iş yerinin önüne geldi.

Alarm sistemini söktüler

Yüzleri maskeli ve kapüşonlu 8 şüpheli, bir süre bekledikten sonra levyelerle kapıyı kırarken alarm sistemini de söktü.

2 dakikada 50 bin TL'lik kablo çaldılar

Şüpheliler, yaklaşık 2 dakika içinde rulolar halindeki bakır telleri ve masa üzerindeki bir telefon da alarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler harekete geçti

Devre dışı bırakılan alarm sistemi sinyalinin üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Zararımız 50 bin TL civarında"

İş yeri sahiplerinden Aytekin Kınık, "Alarm şirketi bizi arıyor, 'Hırsız var' diye. Biz geldiğimizde zaten kaçmışlardı. Bir tanesi kabloları sökmeye çalışıyor sonra da bir tanesi geliyor alarmı söküyor. Ondan sonra da kapıdakiler, kilitleri kırıp içeri giriyorlar, hızlı bir şekilde kabloları atıyorlar. İçeri girmeleri 2-2.5 dakika. Profesyonelce iş yerini boşaltıyorlar. Paketlediğimiz kabloları ücretlendiriyorlar. 7-8 kişi de arabada var. Kalabalık oldukları için hızlı bir şekilde yapıyorlar. Zararımız 50 bin lira civarında. Yakalanarak adalete teslimini istiyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)