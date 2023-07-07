İstanbul’da kaçak göçmen denetimi: 697 kişi yakalandı İstanbul'da çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen kaçak göçmenlere yönelik denetimlerde yakalanan 697 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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DHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçe yönelik mücadelesi devam ediyor...

Sınırlardaki denetimlerin haricinde, yasal olmayan yollarla yurda giren göçmenler için şehir merkezlerinde de denetimler yapılıyor.

İstanbul'da denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

697 kaçak yakalandı

53 teknenin de denetlendiği çalışmalarda 697 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyeteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.