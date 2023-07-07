DHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçe yönelik mücadelesi devam ediyor...

Sınırlardaki denetimlerin haricinde, yasal olmayan yollarla yurda giren göçmenler için şehir merkezlerinde de denetimler yapılıyor.

İstanbul’da kaçak göçmen denetimi: 697 kişi yakalandı

İstanbul'da denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün, göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul’da kaçak göçmen denetimi: 697 kişi yakalandı

697 kaçak yakalandı

53 teknenin de denetlendiği çalışmalarda 697 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyeteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.