İstanbul’da kaçak göçmen denetimi: 697 kişi yakalandı

DHA
Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçe yönelik mücadelesi devam ediyor...
Sınırlardaki denetimlerin haricinde, yasal olmayan yollarla yurda giren göçmenler için şehir merkezlerinde de denetimler yapılıyor.
İstanbul'da denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
697 kaçak yakalandı
53 teknenin de denetlendiği çalışmalarda 697 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler emniyeteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.