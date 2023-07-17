İstanbul'da kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 20 gözaltı Göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda, kaçak göçmenleri sınır illerine götüren ve barınmalarını sağlayarak organizatörlük yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalandı.

DHA Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapılmasını engelliyor. Bir yandan kaçak göçmenler yakalanırken, bir yandan da organizatörler denetleniyor. Son olarak İstanbul'da hareketlilik yaşandı. Kaçak göçmen operasyonu İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kaçak göçmenleri araçlarla sınır illerine götüren ve barınmalarını sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 20 gözaltı Operasyonda yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.