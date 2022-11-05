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    İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi

    Kaçak göçmenlerin ikamet ettiği 148 eve operasyon düzenlendi. Baskında 797 göçmen yakalanırken evlerini kiralayan ev sahiplerinin evleri mühürlenerek 2 milyon 152 bin 366 bin TL para cezası kesildi.
    • 05.11.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 11:26
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    İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi

    İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için harekete geçti.

    Başlattıkları çalışmalar sonucu göçmenlerin yaşadığı toplamda 148 adres belirlendi.

    İnsani olmayan şartlarda yaşadıkları öğrenildi

    Tespit edilen adreslerde, göçmenlerin bir ev için uygun olmayan sayıdan fazla, kalabalık gruplar halinde ve insani olmayan koşullarda yaşadıkları öğrenildi.

    Ekim ayı içerisinde adreslere farklı zaman dilimlerinde, helikopter destekli operasyonlar yapıldı.

    İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza VİDEO

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #1

    797 kaçak göçmen yakalandı

    Ekiplerin özverili çalışması sonucu 148 evde aralarında 'Tehdit' suçundan suç kaydı bulunan bir kişinin bulunduğu toplamda 797 kaçak göçmen yakalandı.

    Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çeşitli süreçler başlatıldı.

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #2

    Evler mühürlendi

    Polis ekipleri, kaçak göçmenlere ev kiralayan ev sahiplerinin tespit edilmesi için de çalışmalar yürüttü.

    Yapılan çalışma ve araştırma sonucu, evlerini kiralayan 84 ev sahibi tespit edildi.

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #3

    2 milyon 152 bin 366 TL para cezası kesildi

    Gözaltına alınan 84 kişiye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 2 milyon 152 bin 366 TL idari para cezası kesildi.

    Polis ekiplerinin mühürlediği evlerden birinin mührünü kırıp içeride yaşamaya devam eden bir göçmen ise ekipler tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

    DHA'nın haberine göre, operasyonda gözaltına alınan ve 'organizatör' olduğu belirtilen 3 kişi ise tutuklandı.

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #4

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #5

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #6

    İstanbul da kaçak göçmenlere ev kiralayan 84 kişinin evleri mühürlendi #7


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