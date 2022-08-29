İstanbul'da, kaçak göçmenlere sahte evrak hazırlayan 4 kişi gözaltına alındı

Turizm danışmanlık şirketi adı altında sahte evrak düzenlediği tespit edilen şirkete düzenlenen operasyonda Filistinli Wahid Kadooura'nın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm danışmanlık şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde, evraklarının sahte olduğu anlaşılan bir şirkete yönelik operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, şirket çalışanlarını takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, evrakların yabancı uyruklu 4 kişi tarafından hazırlandığı belirlendi.

Şüphelilerin sahte evrak hazırlamak için kullandıkları 2 ev ve bir de iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suç oluşumunun başında Filistin uyruklu mühendis Wahid Kadooura olduğu, daha önce de evrakta sahtecilik suçundan cezaevine girdiği anlaşıldı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 26 pasaport, 28 pasaport yaprağı, 38 kimlik kartı, 10 farklı ülkeye ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu, 2 tapu senedi, 2 geçici koruma belgesi, 3 basım makinesi, 2 kart kesim makinesi, 1 lamisyon makinesi, 3 boyutlu lazer yazıcı, para kontrol cihazı, mor ışık cihazı, cilt kaplama makinesi, 5 vize mührü, çok sayfa hologram ve selefon ele geçirildi.

Evraklar, terör bağlantılılara da verildi

Şüphelilerin hazırladıkları evrakların, ülkeye izinsiz giriş yapan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmemek ya da bazı terör bağlantılı kişilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları ortaya çıktı.

Mahkemeye sevk edilen Wahid Kadooura tutuklanırken, 3 şüphelinin sınır dışı edilmesi için çalışmalar başladı.

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