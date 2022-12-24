Depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 4 bin 384 kanser, mide ilacı ve botoks malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul’da, kasım ve aralık ayları içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye ilaç sokan şebeke mercek altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Fatih, Pendik, Eyüp, Kadıköy ve Avcılar 5 farklı adres, depo ve iş yerine düzenlenen baskınlarda, 6 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen 4.384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu VİDEO

