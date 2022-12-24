Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.691
0.44%
BTXN Coin
6.75
1.96%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu

    Depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 4 bin 384 kanser, mide ilacı ve botoks malzemeleri ele geçirildi.
    • 24.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu

    İstanbul’da, kasım ve aralık ayları içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye ilaç sokan şebeke mercek altına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

    Fatih, Pendik, Eyüp, Kadıköy ve Avcılar 5 farklı adres, depo ve iş yerine düzenlenen baskınlarda, 6 şüpheli yakalandı.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen 4.384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

    Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

    İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu VİDEO

    İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu #1

    İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu #2

    İstanbul’da, kaçak kanser ilacı operasyonu #3


    Yakalanan sahte içkiler sergilendi
    Gündem

    Yakalanan sahte içkiler sergilendi

    Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Beşiktaş... İstanbul'da büyük kesinti!
    Yaşam

    Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Beşiktaş... İstanbul'da büyük kesinti!

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir