İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Kaçak yollarla yurda getirilen binlerce paket sigara, tütün, puro, şarj aleti ve cep telefonu bataryasının ele geçirildiği baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, tütün ve elektronik malzemeyi piyasaya sürülmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından Bağcılar ve Fatih’te düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 71 kilo 282 gram tütün, 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.