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- İstanbul'da 'KADES' uygulaması bir kadını daha kurtardı
İstanbul'da 'KADES' uygulaması bir kadını daha kurtardı
- DHA
- 26.04.2021 - 13:37
- Güncelleme : 26.04.2021 - 13:48
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Ö.K., uzaklaştırma kararı olan eşinin kapıya dayanması üzerine KADES uygulamasını kullandı. İhbarı alan ekipler eve gelerek kadını kurtardı.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Ö.K. isimli kadın, uzaklaştırma kararı olan eşinin kapıya dayanması üzerine cep telefonundaki Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polise ihbarda bulundu.
İhbarı alan polis ekipleri eve geldi. Kapıda polis ekiplerini gören O.K., kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
O.K. gözaltına alınırken, kaldığı evde yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet şarjör ve 227 adet mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden O.K.'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul'da 'KADES' uygulaması bir kadını daha kurtardı ViDEO