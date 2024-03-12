İstanbul'da kadın cesedini poşetlere sarıp 10 sakladı: Gözaltına alındı Aynı evde yaşadığı kadının cesedi poşetlere sararak evinin bir odasında 10 gün saklayan şahıs ve 2 arkadaşı ihbar üzerine yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

DHA

İstanbul'da bir kadının esrarengiz ölümü polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yeni Mahalle'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı.

Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı.

Bir süre önce Songül Kurt, başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Poşetlere sararak 10 sakladı

Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu.

Başına darbe aldığı tespit edildi

Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı.

Kadının cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp'ta yapılan incelemede, kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Korktuğu için polisi aramamış

Avuç'un ifadesinde, Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

"Ceset kokusu geliyormuş"

Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)