İstanbul'da kadın motosiklet sürücüleri çarpıp kaçan taksi şoförünü kovaladı Motosiklet sürücüsü, kendisine çarpıp kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayarak yakaladı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücünün taksi camlarını yumrukladığı anlar kayıt altına alındı.

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İHA

İstanbullunun ulaşımda yaşadığı sorunlar büyüyor...

Yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken taksi şoförleri, kentte vatandaşını canından bezdirdi.

Öte yandan taksi sürücüleri trafikte de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Her geçen gün yeni bir olayla gündeme gelen taksi sürücüleri, bu kez de İstanbul'un Pendik ilçesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kadın sürücüler taksiyi yakaladı

Pendik sahil yolunda 2 motosiklet sürücüsü, kendilerine çarparak kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayıp önünü kesti.

Taksi şoförü kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Şoförü durduran kadınlar, taksinin camlarını yumrukladı.

O anlar kaydedildi

Trafikte korku dolu kovalamaca, motosiklet sürücülerinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)