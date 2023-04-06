İstanbul'da kadın müşterileri soyan Bulgar hırsızlar yakalandı Fatih ve Şişli'de müşteri gibi girdikleri mağazalarda alışveriş yapan kadın müşterilerin cüzdan ve paralarını çalan Bulgaristan uyruklu iki kadın hırsız yakalandı.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Şişli'de bulunan giyim mağazalarında müşterilerin paralarını çalan iki kadın hırsızın peşine düştü.

Mağazalarda alışveriş yapan kadın müşterileri gözlerine kestiren hırsızların, müşteri gibi mağazalara girdikleri görüldü.

Görüntülerde ellerine aldıkları eşyalarla perdeleme yaparak, diğer müşterilerin para ve cüzdanlarını çalan hırsızların eylemlerini gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

İki kadın hırsız yakalanıp tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler 44 yaşındaki Bulgaristan uyruklu Angelina R.S. ile 31 yaşındaki Margarita N.A.'yı Esenler'de gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüphelinin, benzer şekilde gerçekleştirdiği 5 ayrı hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi.

Tutuklandılar

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.