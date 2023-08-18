İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bölgede bulunan bir oto yıkama dükkanında kavga çıktı.
Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı.
Akrabalarını dükkana döktü
Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi.
Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı. Oto yıkama dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile dükkan sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı.
Silah çekti: Kadın yaralandı
Silahını çeken Yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı.
Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş, kolundan yaralandı.
Ekipler müdahale etti
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
Öte yandan Kavga görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.