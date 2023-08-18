İstanbul'da kadın sürücü, bagaj kapağını sert kapatan oto yıkamacıyla kavga etti Bir kadın, aracını yıkamak için geldiği oto yıkama dükkanında bagaj kapağını sertçe kapatan oto yıkamacıyla anlaşmazlık yaşadı. Kadın, yıkama ücretini ödemeyi reddedince olay büyüdü ve kadının çağırdığı akrabalarıyla birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede bulunan bir oto yıkama dükkanında kavga çıktı. Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Akrabalarını dükkana döktü Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi. Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı. Oto yıkama dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile dükkan sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı. Silah çekti: Kadın yaralandı Silahını çeken Yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı. Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş, kolundan yaralandı. Ekipler müdahale etti Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Kavga görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.