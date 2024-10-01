İstanbul'da kadın sürücü, etrafa rastgele ateş açtı Esenler'de seyir halindeki aracından havaya rastgele ateş açan kadın sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bir yıl önce gerçekleştiği tespit edilen olayda kadın sürücünün, erkek arkadaşının silahını kullandığı öğrenildi.

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İHA

Trafik magandalarına geçit verilmiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçti.

Bir kadın sürücünün seyir halinde ilerleyen araçtan havaya silahla ateş açtığı görüntüler üzerine çalışma yürüten ekipler, şahsın kimliğin tespit etti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Seyir halindeki araçtan çevreye rastgele ateş açan şahsın, M.A. isimli kadın olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıs, 29 Eylül'de Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

OLAYIN BİR YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın 1 yıl önce Esenler'de gerçekleştiği, silahın kadının erkek arkadaşı olan O.K.'ye ait olduğu belirlendi.

O.K.'nin farklı bir suçtan tutuklanarak cezaevinde olduğu tespit edilirken, M.A.’nın ise çeşitli suçlardan 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan M.A. isimli kadın hakkında “6136 SKM” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçlarından işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan kadın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)