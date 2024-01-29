İstanbul'da kadın sürücü kendisine çarpan adama yapılan müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi Kadın sürücünün kontrolündeki araca çarpan adam kazada yaralanınca şans eseri kurtulan kadın, gözyaşlarına boğuldu.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaza yaşandı.

Dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, otomobil aynı yönde ilerleyen başka araca çarptı.

Kaza yapan araçta büyük hasar oluşurken sürücüsü yaralandı, diğer araçtaki kadın sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Araçtan çıkarıldı

Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekibi, yaralıyı araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Gözyaşlarına boğuldu

Otomobilin çarptığı aracın sürücüsü olan kadın ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında ağladı.

Sedye ile ambulansa taşınan yaralı adam, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)