İstanbul'da kadın sürücü önce araca çarptı, sonra tekmeledi Trafikte ilerlerken çarptığı aracın sürücüsüne hakaretler savuran kadın şoför, ardından otomobili takibe aldı. Bu sırada bir başka araca da çarpan kadının o anları kameraya yansıdı.

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DHA

Trafikte gün geçmiyor ki kavgalar yaşanmasın.

Bu kez ise bir kadın sürücü olayın içinde.

İstanbul'un Kartal ilçesinde Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kadın sürücü tehdit ve hakaretler savurdu

Ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı ve olayda kısa sürede tansiyon yükseldi.

Görüntü alan Baran Gür'e tepki gösteren Özlem Ç., tehdit ve hakaretlerde bulundu.

"Polis çağıracağım." diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin." dedi.

"Adamsan yap"

Kadın sürücü, aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum." şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek." çarptığı aracı tekmeledi.

Takip edip önünü kesti

Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti.

Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü.

Başka araca da çarptı

Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

O anlar kamerada

Yaşanan olayı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alan hafif ticari araç sürücüsü Baran Gür, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kazanın ardından çıkan tartışma, Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar ile dakikalarca süren takip ve yol kestiği anlar görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)