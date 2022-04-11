Aracıyla yanına gittiği kadını sözleriyle rahatsız eden maganda, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı 10. Yıl Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, otomobiliyle yanına yaklaşan erkek sürücü tarafından sözlü tacize uğradı.

O anları kayda da alan kadın, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Defalarca laf attı

Görüntülerde kadının 'Evliyim' dediği duyulurken erkek sürücünün ise 'Sanmıyorum' şeklinde cevap vererek laf atmaya devam ettiği görüldü.

DHA'nın haberine göre kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da kadın sürücüye seyir halinde taciz