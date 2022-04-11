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    İstanbul'da kadın sürücüye seyir halinde taciz

    Aracıyla yanına gittiği kadını sözleriyle rahatsız eden maganda, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 11.04.2022 - 16:55
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    İstanbul'da kadın sürücüye seyir halinde taciz

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı 10. Yıl Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, otomobiliyle yanına yaklaşan erkek sürücü tarafından sözlü tacize uğradı.

    O anları kayda da alan kadın, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

    Defalarca laf attı

    Görüntülerde kadının 'Evliyim' dediği duyulurken erkek sürücünün ise 'Sanmıyorum' şeklinde cevap vererek laf atmaya devam ettiği görüldü.

    DHA'nın haberine göre kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İstanbul'da kadın sürücüye seyir halinde taciz

    İstanbul da kadın sürücüye seyir halinde taciz #1

    İstanbul da kadın sürücüye seyir halinde taciz #2


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