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    İstanbul'da kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı

    Emniyet ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen bir yolcunun bagaj aramalarında kadın terliklerine gizlenmiş, uyuşturucu maddeleri ele geçirerek 6 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:04
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    İstanbul'da kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı

    İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizinde, İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli olarak değerlendirildi.

    Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi.

    BAGAJ KONTROLÜNDEN GEÇTİ

    Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray cihazında kontrol edildi.

    Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılan bagajların içerisinde, ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı.

    İstanbul'da kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı

    DEDEKTÖR KÖPEKLE ARANDI

    Bunun üzerine ekipler, bagajları narkotik dedektör köpekler yardımıyla aradı.

    Köpeklerin bagajlarda bulunan kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi.

    TERLİK İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde, dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu.

    Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı.

    Operasyon sonucunda 6,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

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    SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi.

    Kent içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı.

    Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi.

    Bir biri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda toplam 10,5 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

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