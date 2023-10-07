İstanbul'da kadın trafik polisi yaralının başından ayrılmadı Beşiktaş'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. O sırada şans eseri yoldan geçen bir kadın trafik polisi, sürücünün başından ayrılmadı ve yardım istedi.

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İHA

İstanbul Beşiktaş'ta öğle saatlerinde, korkunç bir kaza meydana geldi...

Trafiğin yoğun olduğu bölgede, 54 AR 204 plakalı otomobil ile 34 HFA 879 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet ve sürücüsü çarpışma sonucu yola savrulurken, otomobilin içindekiler panikle yardım etmek için koştu.

Kadın polis yardım etti

O sırada şans eseri yoldan geçen bir kadın trafik polisi de kazayı görünce durdu ve olay yerine sağlık ekibi istedi.

Yaralının başından ayrılmadı

Yaralı motosikletli, vatandaşların yardımıyla kenara taşınırken motosikleti de yoldan kaldırıldı. Kadın trafik polisi de acılar içinde yerde yatan yaralının yanına gidip ona moral vermeye çalıştı. Polis, bir yandan kaza nedeniyle trafik oluşan yolun akışını sağlamaya çalışırken, bir yandan da motosikletliyle ilgilenmeye devam etti.

Kadın polis ile birlikte kazaya karışan aracın sürücüsü ve yolcusu da yaralı motosikletlinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan motosikletlinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)