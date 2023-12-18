İstanbul'da kadına şiddet! Eski kayınvalidesi ile kayınpederi sokak ortasında dövdü Bağcılar ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Songül Kaya, hafta sonu babalarında olan çocukları almaya giderken eski kayınpederi ile kayınvalidesi tarafından darbedildi.

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Bir kadın daha şiddet mağduru oldu..

İstanbul'da yaşanılan olayda, eski kayınpeder ile kayınvalide adeta terör estirdi..

Bağcılar'da yaşayan 2 çocuk annesi Songül Kaya, eşinden gördüğü şiddet gerekçesiyle yaklaşık 1 yıl önce boşandı.

Çocuklarının velayetini de alan kadına eski kayınpederi ile kayınvalidesi tuzak kurdu.

Hafta sonu babalarında olan çocuklarını almak için giden talihsiz kadın, ara sokakta neye uğradığını şaşırdı.

Elinde plastik sopa olan kayınvalidesi ile kayınpederi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen genç kadın, ellerinden zor kurtuldu.

Hastaneye götürülen kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Kayınpeder ve kayınvalide tutuklandı, eski eşinden de şikayetçi oldu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski kayınpeder ile kayınvalideyi gözaltına aldı. Saldırgan çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Songül Kaya, ayrıca eski eşinden de şikayetçi oldu.

Kadın ve çocukları koruma altında

Yaşanılan olay sonrası talihsiz kadın ve çocukları devlet tarafından koruma altına alındı.

"Kayınvalidem elinde sopayla vurdu, kayınpederim tekme tokat vurdu"

Star Ana Haber'e konuşan talihsiz kadın, yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı: