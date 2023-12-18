Bir kadın daha şiddet mağduru oldu..
İstanbul'da yaşanılan olayda, eski kayınpeder ile kayınvalide adeta terör estirdi..
Bağcılar'da yaşayan 2 çocuk annesi Songül Kaya, eşinden gördüğü şiddet gerekçesiyle yaklaşık 1 yıl önce boşandı.
Çocuklarının velayetini de alan kadına eski kayınpederi ile kayınvalidesi tuzak kurdu.
Hafta sonu babalarında olan çocuklarını almak için giden talihsiz kadın, ara sokakta neye uğradığını şaşırdı.
Elinde plastik sopa olan kayınvalidesi ile kayınpederi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen genç kadın, ellerinden zor kurtuldu.
Hastaneye götürülen kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
Kayınpeder ve kayınvalide tutuklandı, eski eşinden de şikayetçi oldu
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski kayınpeder ile kayınvalideyi gözaltına aldı. Saldırgan çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Songül Kaya, ayrıca eski eşinden de şikayetçi oldu.
Kadın ve çocukları koruma altında
Yaşanılan olay sonrası talihsiz kadın ve çocukları devlet tarafından koruma altına alındı.
"Kayınvalidem elinde sopayla vurdu, kayınpederim tekme tokat vurdu"
Star Ana Haber'e konuşan talihsiz kadın, yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı:
Her gün birileri ölüyor. Ben de öleceğim biliyorum. Kayınvalidemin elinde plastik bir sopa vardı, onunla vurdu. Kayınpederim tekme tokat vurdu.
Şu gördüğünüz iyi hallerim. Ben daha kötülerini yaşadım. Eşim 7 aylık hamileyken sigara söndürüyordu üzerimde.
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