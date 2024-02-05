İHA
İstanbul'da dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde cadde üzerinde, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma sonrası bıçaklı kadın, adama saldırdı.
Daha sonra adam, kendisine bıçak çeken kadına vurmaya başladı.
Havaya zıplayarak tekme attı
Olayı gören çevredeki gençler adama doğru koşarken gençlerden biri, havaya zıplayarak adama tekme attı.
Bir süre sonra birden fazla kişi, adamın etrafında toplanarak vurmaya devam etti.
O anlar kameraya yansıdı
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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