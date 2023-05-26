İstanbul'da kadınlar tuvaletinde görüntü alan sapığa linç girişimi Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla görüntü çektiği öne sürülen Afgan uyruklu bir kişi, çevredekiler tarafından yakalanıp linç edilmeye çalışıldı. Görüntü alan sapığı polis kurtardı.

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletine, anne ve kızının arkasından Afganistanlı V.V. (27) de girdi.

Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı.

Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Linç girişimini polis engelledi

Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı.

Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Tuvalete girip telefona kaydetmiş"

Görgü tanığı Birol Genç, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı, yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü." dedi.

Görgü tanığı Yusuf Keleş ise, "Bir kadını telefona kaydediyor hem de kadınlar tuvaletine girerek." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan V.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.