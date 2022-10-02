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    İstanbul'da kadınların cadde ortasında kavgası

    Şişli'de cadde üzerinde kadınlar saç saça baş başa kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.
    • 02.10.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 16:55
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    İstanbul'da kadınların cadde ortasında kavgası

    İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey mahallesindeki Halaskargazi Caddesi çığlık çığlığa bir kadın kavgasına sahne oldu.

    Nişantaşı'ndan Halaskargazi Caddesi'ne çıkan iki kadın grubu yolda yürürken cadde ortasında birbirine girdi.

    Kadınlar saç saça kavgaya tutuştu.

    İHA'nın haberine göre kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi.

    Vatandaşlar güçlükle ayırdı

    Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.

    İstanbul'da kadınların cadde ortasında kavgası ViDEO

    İstanbul da kadınların cadde ortasında kavgası #1

    İstanbul da kadınların cadde ortasında kavgası #2

    İstanbul da kadınların cadde ortasında kavgası #3


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