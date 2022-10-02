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İstanbul'da kadınların cadde ortasında kavgası
Şişli'de cadde üzerinde kadınlar saç saça baş başa kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.
- 02.10.2022 - 16:06
- Güncelleme : 02.10.2022 - 16:55
İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey mahallesindeki Halaskargazi Caddesi çığlık çığlığa bir kadın kavgasına sahne oldu.
Nişantaşı'ndan Halaskargazi Caddesi'ne çıkan iki kadın grubu yolda yürürken cadde ortasında birbirine girdi.
Kadınlar saç saça kavgaya tutuştu.
İHA'nın haberine göre kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi.
Vatandaşlar güçlükle ayırdı
Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'da kadınların cadde ortasında kavgası ViDEO