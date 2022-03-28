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    İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi

    İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi

    Kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu şüphelinin, sınır dışı edildiği öğrenildi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:27
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    İstanbul'da Pakistanlı uyruklu sapık, sokaklarda gezen ya da toplu taşıma araçlarında seyahat eden kadınların videolarını gizlice çekti, TikTok hesabından paylaştı.

    Videolar kısa sürede yayılınca, büyük tepki topladı.

    Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti.

    BAĞCILAR'DA YAKALANDI

    Yapılan araştırmalar sonucu "kinglog55" kullanıcı adlı Pakistan uyruklu sapığın, N.M. (30) olduğu tespit edildi.

    Yapılan operasyonda şüpheli N.M., Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı VİDEO

    SINIR DIŞI EDİLDİ

    Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M., sınır dışı edildi.

    İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken şüpheli yakalandı VİDEO

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #1

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #2

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #3

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #4

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #5

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #6

    İstanbul da kadınların gizlice videosunu çeken Pakistanlı sınır dışı edildi #7


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