İstanbul'da kadınların kavgası yakınları da dahil olunca büyüdü Sultanbeyli'de iki kadın arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların yakınlarının da dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir AVM' nin önünde iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki kadın, birbirine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Kavga sırasında yere düşen kadına diğer kadın saldırmaya devam etti.

Kadınların yakınları dahil oldu

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile güçlükle ayrılan iki kadının kavgasına olay yerine gelen yakınları da dahil oldu. Birbirlerine çanta, tekme ve yumrukla saldıran taraflar, uzun süre cadde üzerinde kavga etti.

O anlar kamerada

Yaşanan kavgayı çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, iki kadının önce el çantası ile kavga ettiği, kısa süre sonra birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Öte yandan kavga sırasında yere düşen kadına, diğer kadının saldırmaya devam ettiği, yerde saçlarını çektiği ve yüzüne vurduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)