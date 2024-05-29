İHA
İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe’de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadını sokakta yürürken gördü.
İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.
Aldatma kavgası ortalığı karıştırdı
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaşı çıktı.
Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anlar, cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı.
Saç saça birbirlerine girdiler
Saça saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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