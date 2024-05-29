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İstanbul'da kadınların saç saça 'aldatma' kavgası kamerada

İstanbul'da kadınların saç saça 'aldatma' kavgası kamerada Şişli’de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Semtteki diğer kadınların da araya girmesiyle sokakta adeta meydan kavgası çıktı. Saç saça kavgada kadınların yerlerde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı.