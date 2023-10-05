İstanbul'da kafede kendisini uyaranlara tekme tokat saldırdı Beylikdüzü'nde, bir kafenin bahçe kısmından motosikletle geçen sürücü ile kafe sahibi arasında tartışma çıktı. Kafedeki kadın müşterilerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü.

İHA İstanbul Beylikdüzü'nde Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir kafe sahibi, iş yerinin bahçesinden geçen motosikletliye 'Neden buradan geçiyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ve kafede yanına geldiği kadın, tepki sonrası kafe sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü Tartışmaya, kafenin bahçesinde oturan kadın müşteriler de dahil oldu. Tartışma çok geçmeden tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, tartışmaya dahil olan kadın müşterilere tekme, tokat ve sandalye ile saldırdı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın kaçarak kayıplara karıştı. Diğer kadın müşterilere saldırdılar Kadın müşteriler, darp raporu aldıktan sonra karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)