İstanbul'da kafeye silahlı baskın Fatih'te bir grup genç, aralarında husumet olan kişilerin oturduğu kafeyi basarak silahla ateş etti. O saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde bulunan bir kafede korku dolu anlar yaşandı.

Aralarında husumet bulunan gençlerden oluşan iki grup arasında cadde üzerinde kavga çıktı.

Kavganın sona ermesinin ardından taraflardan biri, caddedeki kafeye oturdu.

Karşı taraf ise dakikalar sonra diğer gençlerin oturduğu kafeye geldi. Gençler arasında yeniden başlayan tartışma, bir kişinin sandalye fırlatmasıyla kavgaya dönüştü.

Kuru sıkı tabanca ile ateş etti

Şüphelilerden biri, kurusıkı silahla kafede oturan husumetlilerine ateş etti. Şüpheliler olayın ardından kafeden kaçtı. Kafe çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"Polise şikayet ederek bildirdik"

İşletme yetkilisi Furkan Güner, "18-19 yaşlarında çocuklar toplanıp kafeye geldiler. Sandalyeleri fırlattılar. Sonrasında da silah patladı ama silah kuru sıkıydı neyse ki. Biz de durumu polise şikayet ederek bildirdik.

Klasik çoluk çocuk davranışları bunlar. Arbede sonrası toplanıp geldiler. Aralarındaki husumeti çözemeyince onu halletmeye geldiler.

18 yaşında çocuğun elinde silah bulunuyorsa sonrasını düşünemiyorum." diye konuştu.