İstanbul Bahçelievler'de polis, kahvehaneye baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İstanbul Bahçelievler'de kahvehane olarak kullanılan 3 katlı iş yerine polis baskın düzenledi.

İhbar üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 12 kişiye ceza keserek iş yerini mühürledi.

GİRİŞİ GÜVENLİK KAMERASI İLE İZLEMİŞLER

Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde 3 katlı iş merkezinin giriş katındaki iş yerine gündüz vakitleri birilerinin girdiğini, geceleri ise ışıkları yanar vaziyette olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

İstanbul'da kahvehaneye polis baskını VİDEO



Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ihbar edilen iş yerinin kahvehane olarak kullanıldığını tespit etti. Polis ekipleri akşam saatlerinde adrese baskın yaptı. Kahvehane olarak kullanılan yeri güvenlik kamerasıyla izleyen şüpheliler, polisin baskınından kaçamadı.





TOPLAM 37 BİN 800 LİRA CEZA

Baskında kahvehanede bulunan 12 kişiye, pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı. Masa oyunları oynayan iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.



