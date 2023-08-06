İstanbul'da kalanların hafta sonu tatili İstanbul'da etkisini gösteren sıcak havadan bunalanların adresi sahiller ve piknik alanları oldu.

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DHA

Türkiye sıcak havanın etkisi altında...

İstanbul, konumu itibarıyla sıcak havadan en çok etkilenen şehirlerden biri.

Yaz ayları olması sebebiyle şehirde nüfus azalsa da mega kentte kalanlar hafta sonunu sahil ve piknik alanlarında değerlendiriyor.

İstanbul'da etkili olmaya devam eden sıcak havadan bunalanlar piknik alanları ve sahiller akın etti.

Kimi ormanda piknik yaptı, kimileri sahilde denize girerek serinledi. Piknik yapanların tercihi Belgrad Ormanı oldu. Kimi vatandaşlar da Beşiktaş Akıntıburnu'nda denize girerek serinledi.

Plajlar doldu taştı

Ailesiyle birlikte ormana gelenler hem mangal yaptı hem de eğlendi. Denizde yüzerek serinlemek isteyenlerin adresi ise Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı oldu. Bazı vatandaşlar ise İstanbul Boğazı'nda suya girerek serinlemeye çalıştı.

"Serinlemek için harika bir yer"

Tarabya sahilde boğazda yüzerek serinlemeye çalışanlardan Mesut Yavuz, "Güneşten sadece burada kaçabiliyoruz, başka yerde kaçamıyoruz, serinleyemiyoruz. Serinlemek için harika bir yer. Fazla riske girmeden çocuğumuzla beraber serinliyoruz" dedi.

"Mangal yakarken kurallara uyuyoruz"

Ailesi ile birlikte Belgrad Ormanı'na gelerek piknik yapan Şenol Metin, "Havalar sıcak fena terledik, dedik bir ormana atalım kendimizi, şöyle rahat bir nefes alalım dedik. Çok da iyi oldu, şu güzellik her zaman her yerde bulunmaz. Mangal yakıyoruz, tavuk, köfte ne varsa artık yapıp yiyeceğiz. Her türlü kurallara da uyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Güzel geçiyor, memnunuz"

Mehmet Kadri İnan ise, "Serinlemeye geldik, komple aile burası, vakit geçiriyoruz. Sıcak, dışarıda durulmuyor. Böyle bir organizasyon yaptık, vakit geçiyoruz çocuklarla. Güzel geçiyor, memnunuz" diye konuştu.

“Burası gayet güzel ve sessiz”

Şehirden fazla uzaklaşmak istemeyen vatandaşlar da, serinlemek için Yedikule sahiline akın etti.

Serinlemek için denize giren İdris Karagöl, “Serinlemek ve kafa dinlemek için buraya geldim. Günümü sakin ve sessiz bir şekilde geçirmek istiyorum. Burası da gayet güzel ve sessiz. Buraya öğleden sonra geliyorum, ikindi vakti gidiyorum” dedi.

“Sıcaklık 40 derecenin üstünde”

Sıcaklıkların 40 derecenin üstünde olduğunu söyleyen Fırat Demir, “Buraya yüzmeye, serinlemeye geldik. Malum şartlar belli hava çok sıcak. Bir şekilde serinlemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.