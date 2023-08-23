DHA
İstanbul'un Kartal ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Akşam saat 23.30 sıralarında yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği tarafa doğru yöneldi.
Bu sırada park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi bulundu.
2 kişi kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı
Vatandaşları gören 2 kişi de olay yerinden kaçarken görüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi hastaneye kaldırdı.
Durumu ciddi
Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.