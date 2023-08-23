İstanbul'da kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı Kartal ilçesinde akşam saatlerinde çığlık seslerini duyan vatandaşlar, sesin geldiği bölgeye gittiğinde yerde yaralı şekilde yatan adamı buldu. 2 kişi olay yerinden kaçarken yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Akşam saat 23.30 sıralarında yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği tarafa doğru yöneldi.

Bu sırada park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi bulundu.

2 kişi kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı

Vatandaşları gören 2 kişi de olay yerinden kaçarken görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Durumu ciddi

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.