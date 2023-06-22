İstanbul'da kamyon şoförlerinin yol verme kavgası Eyüpsultan'da yol verme nedeniyle tartışan kamyonet şoförlerinin araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine girdiği anlar trafikteki diğer şoförler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi çevre yolu üzerinde seyir halindeki iki kamyonet şoförü arasında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı.

Seyir halindeki iki şoför, araçlarını yol ortasında durdurarak tartışmaya devam etti.

Kamyonetten inen bir şoför, tartıştığı diğer şoförün yanına geldi.

Trafiğin ortasında kavga

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören bazı sürücüler araçlarını durdurarak tarafları ayırmaya çalışırken, bazı sürücüler ise kornaya basarak tepki gösterdi.

Yaşanan kavga anlarını ise bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.