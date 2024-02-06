İstanbul'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk Kamyonet kasasının arkasına tırmanarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, çevredeki sürücüler tarafından kamera kaydına alınırken el sallayarak selam verdi.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çocuklar canlarını hiçe saydı.

İki küçük çocuk, eğlence amacıyla kamyonetin arkasından koştu.

Kamyonet kasasında dakikalarca yolculuk yaptılar

Bir süre hareket halindeki kamyonetin peşinden koşan çocuklar, aracın kasasına tırmandı.

Bu şekilde dakikalarca yolculuk yapan gençler tehlike saçarken bu anlar, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kamera kaydına alındı.

O anları kayda alan sürücü, bir yandan da "Çocukların tehlikeli oyunu" diyerek tepki gösterdi.

O anlar kameralara yansıdı

Zaman zaman tutundukları yerden inerek kamyonetin peşinden koşan çocuk ve arkadaşı, kendilerini görüntüleyen sürücüye selam verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)