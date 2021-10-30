İstanbul'da kamyonet hırsızları yakalandı

Kamyonete sahibi gibi yaklaşarak büyük uğraş sonucu çalmayı başaran iki şüpheli tutuklandı. Zanlıların daha önceden defalarca hırsızlıktan gözaltına alındıkları bildirildi.

İstanbul'da yaşayan S.G.E., sabah kalktığında kamyonetinin yerinde olmadığı fark etti ve polise başvurdu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamyonetin olduğu bölgede inceleme yaptı.

DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Güvenlik kameraları kayıtlarını izleyen ekipler, hırsızları tespit etti.

Kamera görüntülerinde ise kaynakçı olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Erkan Ö. ile 37 yaşındaki oto tamircisi Sedat B.'nin sabaha karşı kamyonetin yanına geldiği, aracı çalmak için dakikalarca uğraştığı anlar yer aldı.

İstanbul'da kamyoneti güpegündüz çalan iki hırsız cezaevinde VİDEO

KENDİ ARAÇLARIYMIŞ GİBİ DAVRANDILAR

Kamyoneti çalıştırmayı başaran hırsızların, aracı hareket ettirdikleri, kimsenin şüphelenmemesi için kamyonetin çıktığı park alanına bir tahta parçası koyarak sanki biraz sonra gelecekmiş gibi izlenimi verdikleri de anbean kameralara yansıdı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Öte yandan 2 hırsız, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlamasıyla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.

İki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.