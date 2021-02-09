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İstanbul'da kamyonların arasında makas attı
Beton mikseri ile kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen araç sürücüsünün trafiği ve kendi canını tehlikeye attığı anlar, araç kamerasına yansıdı.
- İHA
- 09.02.2021 - 10:19
- Güncelleme : 09.02.2021 - 10:37
İstanbul'daki Sultangazi-Arnavutköy yolunda bir araç kamerası, trafikte makas anlarını kaydetti.
Kamera tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, beton mikseri ve kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen hafif ticari araç dikkat çekti.
CANLARI HİÇE SAYDI
Hafif ticari aracın sürücüsü, hem yoldaki vatandaşların canını hem de kendi canını hiçe saydı.
O ANLAR KAMERADA
Dakikalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan hafif ticari araç, hemen arkasından gelen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kayıt altına alındı.
İstanbul'da kamyonların arasında makas attı VİDEO