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    İstanbul'da kamyonların arasında makas attı

    İstanbul'da kamyonların arasında makas attı

    Beton mikseri ile kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen araç sürücüsünün trafiği ve kendi canını tehlikeye attığı anlar, araç kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 10:37
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    İstanbul'daki Sultangazi-Arnavutköy yolunda bir araç kamerası, trafikte makas anlarını kaydetti.

    Kamera tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, beton mikseri ve kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen hafif ticari araç dikkat çekti.

    CANLARI HİÇE SAYDI

    Hafif ticari aracın sürücüsü, hem yoldaki vatandaşların canını hem de kendi canını hiçe saydı.

    O ANLAR KAMERADA

    Dakikalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan hafif ticari araç, hemen arkasından gelen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    İstanbul'da kamyonların arasında makas attı VİDEO


    İstanbul da kamyonların arasında makas attı #1

    İstanbul da kamyonların arasında makas attı #2

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