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İstanbul'da kamyonların arasında makas attı

İstanbul'da kamyonların arasında makas attı

Beton mikseri ile kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen araç sürücüsünün trafiği ve kendi canını tehlikeye attığı anlar, araç kamerasına yansıdı.